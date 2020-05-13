В Ленинградской области осудят похитителя школьницы

Следственный Комитет Российской Федерации сообщил о начале суда над мужчиной, который в 2019 году похитил 11-летнюю школьницу.

Ранее сообщалось об аресте 20-летнего парня, который увел незнакомую 11-летнюю школьницу в лес города Луги, угрожая ножом. Перед этим пострадавшая успела позвонить своим родителям.