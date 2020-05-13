Следственный Комитет Российской Федерации сообщил о начале суда над мужчиной, который в 2019 году похитил 11-летнюю школьницу.
Ранее сообщалось об аресте 20-летнего парня, который увел незнакомую 11-летнюю школьницу в лес города Луги, угрожая ножом. Перед этим пострадавшая успела позвонить своим родителям.
"Следственными органами СК РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в похищении несовершеннолетней. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".