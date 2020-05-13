Минобрнауки планирует проведение выпускного в онлайн-режиме

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что Минобрнауки РФ совместно с платформой "Россия — страна возможностей" предлагают организовать проведение всероссийского выпускного для учеников вузов в онлайн-режиме.