Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о том, что Минобрнауки РФ совместно с платформой "Россия — страна возможностей" предлагают организовать проведение всероссийского выпускного для учеников вузов в онлайн-режиме.
"Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой "Россия — страна возможностей", а также с участием всех университетов провести первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн. Мы уверены, что выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы", — заявил он.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".