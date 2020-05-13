В Волгоградской области скончалась санитарка больницы

Заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов сообщил о смерти санитарки Иловлинской районной больницы в Волгоградской области. По данным ведомства, у врача была обнаружена коронавирусная инфекция.

"Количество умерших 13, плюс один… Это санитарка, женщина 56 лет, сотрудница Иловлинской ЦРБ", — сообщил Алимов.

По словам заместителя председателя, врач могла заразиться от какого-нибудь пациента, с которым она работала.