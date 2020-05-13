Почти 40 адмниистративных протоколов составили сотрудники Роспотребнадзора в Мосвке. Они провели проверки соблюдения норм эпидемиологической безопасности на фоне ситуации с коронавирусом.
Как сообщает ведомство, 13 объектов были закрыты по решению суда.
"По результатам проведённых проверок управлением Роспотребнадзора по городу Москве в апреле-мае за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего угрозу для окружающих, возбуждено 39 административных дел, судом и по протоколу о временном запрете деятельности приостановлена работа 13 объектов, включая предприятия общественного питания, торговли, кальянную, пансионат, промышленное предприятие, 15 административных дел находятся на рассмотрении в суде", — говорится в сообщении.
Также ведомство подготовило тест на знание о коронавирусе. Пройти его смогут все желающие. Это поможет понять, как хорошо россияне понимают опасность COVID-19.
Напомним, что в России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 242 271 случай.
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