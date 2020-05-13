Большая часть новых инфицированных в Москве - младше 65 лет

Еще 4703 жителя Москвы получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Среди новых пациентов большинство граждане до 65 лет:

🔹 41,7% — от 18 до 45 лет.

🔹 33,3% — от 46 до 65 лет.

🔹 11% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,4% — старше 80 лет.

🔹 8,6% — дети.

С начала эпидемии в Москве выявлено 126 004 случая коронавируса.

За минувшие сутки в городе скончались 53 человека. Все они были COVID-положительными. Днем ранее этот показатель составлял 55 пациентов.

За последние 24 часа в Москве от коронавируса вылечились 1864 человека. Общее число излечившихся достигло 21506 пациентов.

В России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии опасное заболевание подхватили 242 271 человек.

Напомним, что в Москве режим самоизоляции продлен до 31 мая. В общественном транспорте, магазинах и общественных местах необходимо носить маску и перчатки. Их можно приобрести, в том числе, в метро.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одиннадцати центрах проводят испытания российской вакцины от коронавируса. Положительные результаты уже есть.