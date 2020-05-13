Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Россия

На Москву приходится 46% новых коронавирусных больных России. Впервые за долгое время этот показатель снизился, ранее москвичи занимали больше половины новых инфицированных.

Всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения COVID-19. Новые пациенты есть в 83 регионах страны.

Больше всего их в Москве 0 4703. В Подмосковье — 962 новых случая, в Санкт-Петербурге — 435. Стоит отметить, что в городе на Неве отмечается рост заболеваемости. Сутками ранее там было 339 новых случаев.

Держат ситуацию под контролем власти Сахалинской области и Севастополя. В этих регионах за сутки выявлено по одному новому случаю.

 

🔸 Москва — 4703

🔸 Московская область — 962

🔸 Санкт-Петербург — 435

🔸 Нижегородская область — 271

🔸 Свердловская область — 135

🔸 Волгоградская область — 124

🔸 Республика Дагестан — 109

🔸 Рязанская область — 97

🔸 Смоленская область — 97

🔸 Краснодарский край — 96

🔸 Калужская область — 94

🔸 Красноярский край — 93

🔸 Белгородская область — 90

🔸 Тульская область — 89

🔸 Ярославская область — 88

🔸 Ростовская область — 87

🔸 Республика Татарстан — 87

🔸 Тамбовская область — 85

🔸 Саратовская область — 85

🔸 Самарская область — 79

🔸 Республика Северная Осетия — 78

🔸 Чувашская Республика — 78

🔸 Тюменская область — 75

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 74

🔸 Новосибирская область — 74

🔸 Брянская область — 73

🔸 Владимирская область — 72

🔸 Курская область — 67

🔸 Ленинградская область — 66

🔸 Орловская область — 59

🔸 Приморский край — 53

🔸 Ставропольский край — 51

🔸 Челябинская область — 51

🔸 Оренбургская область — 50

🔸 Республика Башкортостан — 49

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 49

🔸 Пермский край — 48

🔸 Липецкая область — 46

🔸 Ульяновская область — 46

🔸 Республика Саха (Якутия) — 46

🔸 Хабаровский край — 46

🔸 Астраханская область — 44

🔸 Мурманская область — 43

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Ханты-Мансийский АО — 43

🔸 Алтайский край — 43

🔸 Пензенская область — 42

🔸 Воронежская область — 40

🔸 Калининградская область — 40

🔸 Республика Мордовия — 37

🔸 Республика Калмыкия — 35

🔸 Республика Марий Эл — 32

🔸 Чеченская Республика — 28

🔸 Республика Бурятия — 28

🔸 Еврейская АО — 24

🔸 Омская область — 23

🔸 Забайкальский край — 22

🔸 Республика Хакасия — 21

🔸 Кировская область — 20

🔸 Иркутская область — 20

🔸 Камчатский край — 20

🔸 Архангельская область — 19

🔸 Республика Адыгея — 19

🔸 Костромская область — 18

🔸 Вологодская область — 17

🔸 Томская область — 17

🔸 Новгородская область — 14

🔸 Республика Тыва — 13

🔸 Амурская область — 13

🔸 Республика Коми — 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸 Псковская область — 11

🔸 Ивановская область — 10

🔸 Тверская область — 10

🔸 Кемеровская область — 9

🔸 Республика Крым — 7

🔸 Республика Карелия — 5

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Республика Алтай — 4

🔸 Чукотский АО — 4

🔸 Курганская область — 2

🔸 Сахалинская область — 1

🔸 Севастополь — 1

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия регионы коронавирус
Новости Все >
Роспотребнадзор подготовил тест на знание о коронавирусе
"Аэрофлот" отказался от спонсорского контракта с РФС и ЦСКА
Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки
Джиган рассказал о борьбе с наркозависимостью
Более тысячи лейтенантов пополнят ряды ВМФ России в этом году
Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе после ухода к Плющенко
Число регионов в России уменьшится
Отчим отправил восьмилетнего мальчика в реанимацию
Большая часть новых инфицированных в Москве - младше 65 лет
Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность
Последние материалы
Суровый учитель: чему нас учит пандемия коронавируса
Картофель спасется в "Хранилище Cудного дня"?
Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом
В Иркутске задержали торговцев омулем и черной икрой
В России еще 10 тысяч заболевших коронавирусом
Олимпийский призер-фехтовальщик устроился работать курьером
Россиян предупредили о риске психических расстройств после самоизоляции
Александр Охрименко: Пристайко в вопросе о квотах "спутал все, что мог"
Под Петербургом на остановке нашли новорожденного ребенка
В США у детей с COVID-19 обнаружили синдром воспалительного ответа
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Современные методики возвращения зрения
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
Воспитательница соцприюта в Уфе считает детей "будущими проститутками"
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Президентские выборы в Молдавии могут пройти в ноябре
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
"Не меня спрашивай, а Китай!" - вскипел Трамп и ушел с брифинга
В России снова начали собирать автомобили ГАЗ
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Глава Минкульта России проходит лечение от COVID-19 дома
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Древние люди украшали себя пирсингом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ