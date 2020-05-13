Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом

На Москву приходится 46% новых коронавирусных больных России. Впервые за долгое время этот показатель снизился, ранее москвичи занимали больше половины новых инфицированных.

Всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения COVID-19. Новые пациенты есть в 83 регионах страны.

Больше всего их в Москве 0 4703. В Подмосковье — 962 новых случая, в Санкт-Петербурге — 435. Стоит отметить, что в городе на Неве отмечается рост заболеваемости. Сутками ранее там было 339 новых случаев.

Держат ситуацию под контролем власти Сахалинской области и Севастополя. В этих регионах за сутки выявлено по одному новому случаю.

🔸 Москва — 4703

🔸 Московская область — 962

🔸 Санкт-Петербург — 435

🔸 Нижегородская область — 271

🔸 Свердловская область — 135

🔸 Волгоградская область — 124

🔸 Республика Дагестан — 109

🔸 Рязанская область — 97

🔸 Смоленская область — 97

🔸 Краснодарский край — 96

🔸 Калужская область — 94

🔸 Красноярский край — 93

🔸 Белгородская область — 90

🔸 Тульская область — 89

🔸 Ярославская область — 88

🔸 Ростовская область — 87

🔸 Республика Татарстан — 87

🔸 Тамбовская область — 85

🔸 Саратовская область — 85

🔸 Самарская область — 79

🔸 Республика Северная Осетия — 78

🔸 Чувашская Республика — 78

🔸 Тюменская область — 75

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 74

🔸 Новосибирская область — 74

🔸 Брянская область — 73

🔸 Владимирская область — 72

🔸 Курская область — 67

🔸 Ленинградская область — 66

🔸 Орловская область — 59

🔸 Приморский край — 53

🔸 Ставропольский край — 51

🔸 Челябинская область — 51

🔸 Оренбургская область — 50

🔸 Республика Башкортостан — 49

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 49

🔸 Пермский край — 48

🔸 Липецкая область — 46

🔸 Ульяновская область — 46

🔸 Республика Саха (Якутия) — 46

🔸 Хабаровский край — 46

🔸 Астраханская область — 44

🔸 Мурманская область — 43

🔸 Республика Ингушетия — 43

🔸 Ханты-Мансийский АО — 43

🔸 Алтайский край — 43

🔸 Пензенская область — 42

🔸 Воронежская область — 40

🔸 Калининградская область — 40

🔸 Республика Мордовия — 37

🔸 Республика Калмыкия — 35

🔸 Республика Марий Эл — 32

🔸 Чеченская Республика — 28

🔸 Республика Бурятия — 28

🔸 Еврейская АО — 24

🔸 Омская область — 23

🔸 Забайкальский край — 22

🔸 Республика Хакасия — 21

🔸 Кировская область — 20

🔸 Иркутская область — 20

🔸 Камчатский край — 20

🔸 Архангельская область — 19

🔸 Республика Адыгея — 19

🔸 Костромская область — 18

🔸 Вологодская область — 17

🔸 Томская область — 17

🔸 Новгородская область — 14

🔸 Республика Тыва — 13

🔸 Амурская область — 13

🔸 Республика Коми — 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸 Псковская область — 11

🔸 Ивановская область — 10

🔸 Тверская область — 10

🔸 Кемеровская область — 9

🔸 Республика Крым — 7

🔸 Республика Карелия — 5

🔸 Магаданская область — 5

🔸 Республика Алтай — 4

🔸 Чукотский АО — 4

🔸 Курганская область — 2

🔸 Сахалинская область — 1

🔸 Севастополь — 1