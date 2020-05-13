В России еще 10 тысяч заболевших коронавирусом

Еще 10 028 случаев заражения коронавирусом выявили российские врачи. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 242 271 случая.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в России 96 человек скончались от COVID-19. Всего жертвами опасного заболевания стали 2212 пациентов.

Среди новых инфицированных, которые выявлены в 83 регионах страны, 44,5% не имели внешних проявлений заболевания. За сутки вылечились 4491 человек. Всего в России тех, кто смог победить коронавирус, уже 48 003 человека.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России проведено 177 тысяч тестов на коронавирус. Всего их сделано уже свыше 5,9 миллиона. Под наблюдением врачей остаются 259 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, то у летучих мышей обнаружен вирус, который очень похож на COVID-19. По словам ученых, это доказывает, что заболевание имеет естественное происхождение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. По ее данным, около 37% инфицированных, а их число растет каждый день, заразились COVID-19 при общении с друзьями или членами семьи.