Свыше 1,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса

Еще 1864 человека переболели коронавирусом и получили отрицательные тесты. Данные приводятся за минувшие сутки по Москве.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21506", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За этот же период в столице скончались 53 человека. У них был диагностированы коронавирус и пневмония. Были и сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, что в Москве продлен режим самоизоляции. Он будет действовать до 31 мая. Местным жителям необходимы спецпропуска, которые позволят ездить на общественном и личном транспорте. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, который сохраняет возможность оформить спецпропуск по SMS. Получателю нужно указать серию и номер российского паспорта и отправить сообщение на номер 7377. Также пропуск можно получить на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее самого столичного мэра раскритиковали за отсутствие перчаток. Без этого средства индивидуальной защиты его заметили во время осмотра строительства станции метро "Кленовый бульвар".