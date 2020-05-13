В пресс-службе ГУ МЧС сообщили о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали двоих человек с балкона пылающей квартиры.
"Пожар в доме 26 на проспекте Культуры произошел в 6.30. Горела комната в квартире на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. С балкона по автолестнице были эвакуированы двое", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был потушен в 7:30, а двоих пострадавших сразу госпитализировали.
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