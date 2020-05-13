В Петербурге из горящей квартиры эвакуировали двоих человек

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники МЧС эвакуировали двоих человек с балкона пылающей квартиры.

"Пожар в доме 26 на проспекте Культуры произошел в 6.30. Горела комната в квартире на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. С балкона по автолестнице были эвакуированы двое", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был потушен в 7:30, а двоих пострадавших сразу госпитализировали.