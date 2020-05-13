Синоптики пообещали москвичам дождливую среду

Главный сотрудник центра "Фобос" Елена Волосюк рассказала, к какой погоде москвичам стоит готовиться в среду, 13 мая. По ее прогнозам, в столице в этот день будет высокая облачность, порывистый ветер и кратковременный дождь. Об этом пишет РИА "Новости".