Главный сотрудник центра "Фобос" Елена Волосюк рассказала, к какой погоде москвичам стоит готовиться в среду, 13 мая. По ее прогнозам, в столице в этот день будет высокая облачность, порывистый ветер и кратковременный дождь. Об этом пишет РИА "Новости".
"В Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами мы не исключаем возможность небольшого кратковременного дождя, но в целом без существенных осадков. А вот температура ожидается очень низкая, на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. Максимальную температуру в Москве мы прогнозируем +10-12 градусов, в столичном регионе +8-13", — сказала Волосюк.
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