В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", - рассказал глава региона.
Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.
"Если в ближайшие дни очаг распространения инфекции в Северо-Енисейском районе будет локализован, мы сможем вернуться к прежним планам", - добавил чиновник.
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