Масочный режим планируют ввести в Красноярском крае

В Красноярском крае обяжут носить медицинские маски при нахождении в закрытых помещениях и общественном транспорте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений", - рассказал глава региона.

Также Усс напомнил, что режим самоизоляции в Красноярском крае был продлен до 31 мая.