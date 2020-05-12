В Чечне продолжают действовать все ограничительные меры

Власти Чечни еще не приняли решение о снятии ограничительных мер. Поэтому все, что действовало в регионе до 12 мая, остается в силе.

Об этом заявил представитель оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 в Чеченской Республике по СМИ Ахмед Дудаев. Он опроверг информацию, что с сегодняшнего дня по всей России отменяют введенные меры безопасности. Представитель оперштаба подчеркнул, что для ситуации в Чечне эта информация не соответствует действительности.

Вопрос о поэтапном смягчении мер будет обсуждаться властями республики в ближайшее время. До этого момента все ранее введенные ограничительные меры продолжат свое действие. Окончательное решение Рамзан Кадыров озвучит на очередном заседании оперштаба.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Чечне действует акция "Бесплатное такси для доноров". До 18 мая доноры получают специальные промокоды, которые позволяют им осуществить бесплатную поездку.

Владимир Путин оценил усилия властей Чечни по предотвращению распространения коронавируса. Он отметил, что "в Чеченской Республике работа организована должным образом".