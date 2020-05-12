В пять приморских городов Калининградской области открыли въезд для всех желающих. С начала мая сюда могли попасть только те, кто имеет прописку.
Так, теперь свободен доступ в Светлогорск, Балтийск, Зеленоградск, Пионерский и Янтарный. Как сообщает региональный оперативный штаб, ограничения сняты только на рабочую неделю.
Ожидается, что 16 и 17 мая въезд в города снова закроют. При этом даже сейчас не идет речи об открытии набережных и мест массового отдыха.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более 350 медиков Калининградской области отказались работать во время эпидемии коронавируса. Сейчас в больницах работает много врачей и медперсонала старше 65 лет. По словам самих врачей, решение уйти они приняли из-за того, что в больнице не было создано безопасных условий труда.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.