Жители Калининградской области могут отправиться к морю

В пять приморских городов Калининградской области открыли въезд для всех желающих. С начала мая сюда могли попасть только те, кто имеет прописку.

Так, теперь свободен доступ в Светлогорск, Балтийск, Зеленоградск, Пионерский и Янтарный. Как сообщает региональный оперативный штаб, ограничения сняты только на рабочую неделю.

Ожидается, что 16 и 17 мая въезд в города снова закроют. При этом даже сейчас не идет речи об открытии набережных и мест массового отдыха.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более 350 медиков Калининградской области отказались работать во время эпидемии коронавируса. Сейчас в больницах работает много врачей и медперсонала старше 65 лет. По словам самих врачей, решение уйти они приняли из-за того, что в больнице не было создано безопасных условий труда.