Множество нарушений режима самоизоляции зафиксировали в Подмосковье. Статистика приводится за минувшие выходные.
Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности.
"За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Общественные места проверяли с помощью камер наблюдения. Больше всего нарушителей было в Солнечногорске, Балашихе, Подольске, Люберцах, Одинцове, Красногорске, Химках, Ленинском городском округе.
С 12 мая в Москве начал работать масочный режим. Маски обязаны носить все, кто пользуется общественным транспортом, пассажиры такси, посетители продуктовых магазинов. По данным департамента транспорта, 94% пассажиров столичного метро были в масках, 68% — надели перчатки.
Приобрести средства индивидуальной защиты можно прямо в метро. За первые 3,5 часа работы подземки с утра москвичи приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток.
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