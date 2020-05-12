Жители Подмосковья массово нарушали самоизоляцию в выходные

Множество нарушений режима самоизоляции зафиксировали в Подмосковье. Статистика приводится за минувшие выходные.

Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности.

"За эти выходные в Московской области выявлено 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Общественные места проверяли с помощью камер наблюдения. Больше всего нарушителей было в Солнечногорске, Балашихе, Подольске, Люберцах, Одинцове, Красногорске, Химках, Ленинском городском округе.

С 12 мая в Москве начал работать масочный режим. Маски обязаны носить все, кто пользуется общественным транспортом, пассажиры такси, посетители продуктовых магазинов. По данным департамента транспорта, 94% пассажиров столичного метро были в масках, 68% — надели перчатки.

Приобрести средства индивидуальной защиты можно прямо в метро. За первые 3,5 часа работы подземки с утра москвичи приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток.