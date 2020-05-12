К концу недели в Москву придет холодный фронт. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Характер погоды будет меняться сегодня в ночь. В Москву идёт холодный атмосферный фронт. С ним мы ждём грозы и дожди ливневого характера. Местами не исключён град и шквальный ветер. Завтра к утру температура в городе уже понизится до +5…+7 °С. Несмотря на то что днём будет появляться солнышко, дневная температура в Москве и области будет достигать порядка +10…+12 °С… Ложбина холодного воздуха будет пополняться, поэтому до конца рабочей недели температура будет оставаться существенно ниже климатической нормы. В последний день рабочей недели температура ночью будет достигать +4…+6 °С, а днём +11…+13 °С", — пояснила метеоролог.

"Формируется очень глубокий циклон. Он будет кружить над Баренцевым морем. Ложбина холодного воздуха будет довольно глубокой и затронет практически всю европейскую территорию России", — добавила Позднякова.