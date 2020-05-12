Пожарные, спасавшие пациентов в больнице Петербурга, уйдут на карантин

Спасателям. которые принимали участие в тушении "красной зоны" больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, поручили сдать всё снаряжение на санитарную обработку.

В ближайшее время они все пройдут тестирование на коронавирус, а также будут отправлены на двухнедельный карантин.

Напомним, при пожаре в петербургской больнице утром 12 мая погибли пять пациентов. Возгорание произошло в реанимационном отделении на шестом этаже медучреждения.