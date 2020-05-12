Спасателям. которые принимали участие в тушении "красной зоны" больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, поручили сдать всё снаряжение на санитарную обработку.
В ближайшее время они все пройдут тестирование на коронавирус, а также будут отправлены на двухнедельный карантин.
Напомним, при пожаре в петербургской больнице утром 12 мая погибли пять пациентов. Возгорание произошло в реанимационном отделении на шестом этаже медучреждения.
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