В Карелии пресекают работу нелегальных автобусов

В Карелии уже было возбуждено шесть уголовных дел против нелегальных перевозчиков. Напомним, в регионе уже около месяца не работает общественный транспорт.

"Организаторы "теневых" перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха. Нелегалы не организуют прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, также не проводится регулярная проверка технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и не обеспечивается обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика", — сообщили в министерстве транспорта республики

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды на дорогах.