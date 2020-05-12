В Карелии уже было возбуждено шесть уголовных дел против нелегальных перевозчиков. Напомним, в регионе уже около месяца не работает общественный транспорт.
"Организаторы "теневых" перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха. Нелегалы не организуют прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, также не проводится регулярная проверка технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и не обеспечивается обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика", — сообщили в министерстве транспорта республики
Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды на дорогах.
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