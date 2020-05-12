В исправительной колонии Тюмени вспыхнул пожар

На территории исправительной колонии №4 в Тюмени начался пожар. В огне оказалось здание областной больницы УФСИН. Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Информацию подтвердили в УФСИН по Тюменской области.

"Сообщение о пожаре поступило в 11:18, в 11:26 на место прибыли сотрудники МЧС. В 12:07 возгорание было локализовано", — сообщили в ведомстве.

Ликвидировать возгорание удалось 22 спасателям и девяти единицам техники.