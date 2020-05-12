Больше 90% пассажиров московского метро надели маски

Подавляющее большинство пассажиров метро Москвы надели маски и перчатки. С 12 мая в столице введен обязательный масочный режим для пользователей общественного транспорта.

Как сообщает департамент транспорта, утром на станциях 94% пассажиров были в масках, 68% — в перчатках. Теперь их можно приобрести в вестибюлях метро. За период с 5:30 до 9 часов утра москвичи купили 2835 масок и 8648 пар перчаток.

Больше всего о своем здоровье заботятся пассажиры следующих станций:

🔹 Замоскворецкая (404 маски и 1380 пар перчаток).

🔹 Таганско-Краснопресненская (435 масок и 1314 пар перчаток).

🔹 Калужско-Рижская (317 масок и 935 пар перчаток).

Двумя днями ранее в метро было около 60% пассажиров в масках, а в перчатках всего 17%.

Минздрав предупреждает: из-за нарушителей масочного режима число заболевших может вырасти, что приведет к новым ограничительным мерам и продлению режима самоизоляции.

Между тем власти Москвы пригрозили наказанием за нарушение масочного режима среди тех, кому разрешили вернуться на работу. Штраф составит четыре тысячи рублей.