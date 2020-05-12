Больше 470 новых инфицированных в Москве – дети

Еще 5392 человека заболели коронавирусом в Москве. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Это чуть меньше половины всех заболевших за сутки в России. В стране выявлено 10 899 новых случаев заражения.

Большинство новых пациентов в столице младше 65 лет:

🔹 41,3% — от 18 до 45 лет.

🔹 33,1% — от 46 до 65 лет.

🔹 10,7% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,1% — старше 80 лет.

🔹 8,8% — дети.

Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрирован 121 301 случай коронавируса.

Напомним, что в России с 12 мая завершился нерабочий период. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин. Далее решения о поэтапном снятии ограничений принимают региональные власти.

При этом в России остаются под запретом массовые и спортивные мероприятия, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями продлили режим самоизоляции.

В качестве мер поддержки семьям с детьми президент России предложил в два раза увеличить пособие по уходу за ребенком, ввести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети от 3 до 16 лет.