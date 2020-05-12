Новые инфицированные коронавирусом обнаружены в 83 регионах России

Чуть меньше половины новых инфицированных, выявленных в России за сутки, проживает в Москве. Из 10 899 новых случаев COVID-19 на столицу приходится 5392.

В Московской области 1063 новых пациента, в Нижегородской области — 354. Санкт-Петербург вышел из тройки антилидеров, в городе на Неве за сутки выявлено 339 случаев заражения.

Также среди регионов большое количество зараженных приходится на Красноярский край (+227), Свердловскую область (+211), Дагестан (+116).

Самая благоприятная обстановка складывается на Алтае и в Магаданской области. В этих регионах за сутки диагноз "коронавирус" получили по два человека.

🔸Москва — 5392

🔸Московская область — 1063

🔸Нижегородская область — 354

🔸Санкт-Петербург — 339

🔸Красноярский край — 227

🔸Свердловская область — 211

🔸Республика Дагестан — 116

🔸Краснодарский край — 99

🔸Рязанская область — 98

🔸Калужская область — 96

🔸Ростовская область — 95

🔸Челябинская область — 94

🔸Тульская область — 90

🔸Ярославская область — 83

🔸Тамбовская область — 80

🔸Республика Башкортостан — 80

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 76

🔸Республика Северная Осетия — 76

🔸Брянская область — 75

🔸Ленинградская область — 74

🔸Волгоградская область — 74

🔸Ямало-Ненецкий АО — 72

🔸Республика Татарстан — 71

🔸Курская область — 70

🔸Тюменская область — 70

🔸Ивановская область — 68

🔸Самарская область — 66

🔸Саратовская область — 64

🔸Чувашская Республика — 62

🔸Владимирская область — 61

🔸Орловская область — 61

🔸Новосибирская область — 55

🔸Республика Саха (Якутия) — 55

🔸Белгородская область — 54

🔸Оренбургская область — 53

🔸Республика Тыва — 51

🔸Приморский край — 48

🔸Липецкая область — 47

🔸Республика Ингушетия — 45

🔸Ханты-Мансийский АО — 45

🔸Воронежская область — 44

🔸Астраханская область — 42

🔸Хабаровский край — 42

🔸Ставропольский край — 41

🔸Кировская область — 41

🔸Республика Бурятия — 39

🔸Ульяновская область — 38

🔸Архангельская область — 37

🔸Республика Хакасия — 37

🔸Республика Марий Эл — 36

🔸Республика Мордовия — 35

🔸Пензенская область — 35

🔸Тверская область — 34

🔸Омская область — 30

🔸Пермский край — 28

🔸Новгородская область — 27

🔸Чеченская Республика — 26

🔸Псковская область — 20

🔸Алтайский край — 20

🔸Иркутская область — 20

🔸Забайкальский край — 20

🔸Вологодская область — 19

🔸Калининградская область — 19

🔸Амурская область — 17

🔸Томская область — 15

🔸Камчатский край — 14

🔸Костромская область — 12

🔸Мурманская область — 12

🔸Республика Карелия — 11

🔸Республика Адыгея — 11

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 10

🔸Смоленская область — 9

🔸Кемеровская область — 9

🔸Республика Крым — 9

🔸Удмуртская Республика — 6

🔸Курганская область — 5

🔸Республика Коми — 3

🔸Республика Калмыкия — 3

🔸Сахалинская область — 3

🔸Еврейская АО — 3

🔸Севастополь — 3

🔸Республика Алтай — 2

🔸Магаданская область — 2