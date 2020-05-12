Еще 55 москвичей скончались от коронавируса

Еще 55 пациентов московских больниц, где лечат коронавирус, ушли их жизни за минувшие сутки. У всех был диагностирован COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, больные также имели хронические заболевания. У всех была подтверждена пневмония.

А вот вылечиться за сутки в Москве смогли 1820 человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19642", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На сегодняшний день известно, что в России 221 344 случая коронавируса. В итоге страна поднялась в антирейтинге стран с самым большим количеством инфицированных. Нас обгоняет пока только США (более 1,3 млн больных) и Испания (264,6 тыс. чел).

В качестве профилактики коронавируса врачи рекомендуют ограничить личные контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ, пожилым людям лучше оставаться дома, а гражданам с хроническими заболеваниями нужно всегда быть на связи с лечащим врачом.