69-летний житель Петрозаводска стал первым человеком, скончавшимся от коронавирусной инфекции в Карелии. Последнюю неделю пациент находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии. Врачи сразу же подключили его к аппарату ИВЛ, но это не помогло.
Течение болезни осложнили различные хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения.
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