Первый пациент скончался от коронавируса в Карелии

69-летний житель Петрозаводска стал первым человеком, скончавшимся от коронавирусной инфекции в Карелии. Последнюю неделю пациент находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии. Врачи сразу же подключили его к аппарату ИВЛ, но это не помогло.

Течение болезни осложнили различные хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения.