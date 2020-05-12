Музей во дворе деревенского дома - сибиряк рассказывает детям о войне

В небольшой забайкальской деревне Иван-Озеро появился свой собственный музей Отечественной войны.

Михаил Сапижев - основатель музея, педагог местной школы и краевед, собирал экспонаты для выставки, что называется, по крупицам.

У односельчан, родственников,во время поездок по стране он искал предметы того времени: оружие, форму, разные бытовые мелочи.

"Каждый экспонат здесь - с собственной историей. Ее я рассказываю ребятам. Они должны знать и помнить, чтить память предков, воевавших на фронте", - говорит Сапижев.

Сейчас вся экспозиция маленького музея располагается во дворе дома своего основателя.