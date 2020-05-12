По состоянию на утро 12 мая в России выявлено 221 344 зараженных коронавирусом.
По данным оперативного штаба, по этому показателю страна вышла на третье место в мире.
Уступаем мы только
Статистика коронавируса в России на12 мая
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Между тем, страна начинает поэтапно, в зависимости от ситуации в регионах, выходить из режима самоизоляции. Об этом вчера,11 мая, объявил президент Путин в своем обращении к народу.
Как именно будет осуществляться процесс перехода к нормальной жизни - читайте в материале на сайте:
Выходим на работу. Но не сразу, не все и не везде
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