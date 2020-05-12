Россия получает "бронзу" по числу зараженных коронавирусом

По состоянию на утро 12 мая в России выявлено 221 344 зараженных коронавирусом.

По данным оперативного штаба, по этому показателю страна вышла на третье место в мире.

Уступаем мы только

США - там зарегистрировано более 1,3 миллиона инфицированных

Испании - там заболели 264,6 тысяч человек.

Статистика коронавируса в России на12 мая

11 656 заражений COVID-19 выявлено за минувшие сутки,

39 801 пациент выздоровел,

2 009 летальных исходов.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Между тем, страна начинает поэтапно, в зависимости от ситуации в регионах, выходить из режима самоизоляции. Об этом вчера,11 мая, объявил президент Путин в своем обращении к народу.

Как именно будет осуществляться процесс перехода к нормальной жизни - читайте в материале на сайте:

Выходим на работу. Но не сразу, не все и не везде