Майские шашлыки стоили карьеры вице-мэру Новороссийска

После окончания майских выходных в мэрии Новороссийска появилась вакансия вице-мэра.

Занимавшая еще вчера эту должность Екатерина Демченко уволена. Причина - появившееся в сети видео, на котором она в компании друзей на базе отдыха жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.

Об увольнении Демченко сообщил лично мэр Новороссийска Игорь Дьяченко в своем инстаграм: