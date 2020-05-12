После окончания майских выходных в мэрии Новороссийска появилась вакансия вице-мэра.
Занимавшая еще вчера эту должность Екатерина Демченко уволена. Причина - появившееся в сети видео, на котором она в компании друзей на базе отдыха жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
Об увольнении Демченко сообщил лично мэр Новороссийска Игорь Дьяченко в своем инстаграм:
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Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020
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