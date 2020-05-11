Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал 11 мая указ о продлении ограничений, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса.
Карантинный режим будет действовать в регионе до 31 мая. Об этом сообщил губернатор после совещания с президентом страны Владимиром Путиным.
"Ситуация по заболеваемости в регионе высокая, выше, чем в среднем по стране. При этом и выявляемость у нас высокая, что позволяет избежать большого количества летальных исходов. Но пока в Челябинской области нет оснований для смягчения режима обязательной самоизоляции", — сообщил Текслер.
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