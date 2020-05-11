В Челябинске продлили карантин до лета

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал 11 мая указ о продлении ограничений, введенных в регионе для борьбы с распространением коронавируса.

Карантинный режим будет действовать в регионе до 31 мая. Об этом сообщил губернатор после совещания с президентом страны Владимиром Путиным.