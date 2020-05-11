Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил информацию о смерти ещё одной медсестры из-за коронавирусной инфекции. Женщина работала в городской поликлинике.
"Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника — медсестры одной из городских поликлиник", — сообщила пресс-служба комитета, добавив, что она скончалась в Покровской больнице.
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