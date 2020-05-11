В Санкт-Петербурге от коронавируса умерла ещё одна медсестра

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил информацию о смерти ещё одной медсестры из-за коронавирусной инфекции. Женщина работала в городской поликлинике.