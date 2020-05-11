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Источник Правда.Ру

Небольшие магазины откроют в Тульской области

Россия » Центр » Тула

Заниматься спортом на свежем воздухе и гулять в парках с завтрашнего дня смогут жители Тульской области. Такое решение приняли региональные власти.

Послабление введенных из-за коронавируса ограничений начнется с 12 мая. Откроются небольшие магазины, которые торгуют непродовольственными товарами. Их площадь должна быть не более 200 квадратных метров. Начнут работать и плавательные бассейны.

Другие ограничения будут действовать до 31 мая. В частности, гражданам 65 лет и старше все так же рекомендуется оставаться дома. Строгий масочный режим введен в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах. В остальных районах региона ношение масок имеет рекомендательный характер.

Со вторника в Тульской области возобновят работу органы госвласти, МФЦ, ЗАГСы. Услуги будут предоставляться онлайн, в крайнем случае — по записи.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии их 1881.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что решение о снятии части ограничительных мер приняли уже власти Татарстана и Камчатки.

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Темы тула парк маски спорт бассейн тульская область снятие ограничений
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