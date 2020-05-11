Президент России поручил развернуть полевой госпиталь в Мурманске

Предложения о развертывании полевых госпиталей подготовит правительство России. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Срок исполнения — 20 мая. Речь идет о полевых госпиталях, диагностических центрах, мобильных лабораториях, которые могут потребоваться в регионах, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

В частности, такой госпиталь планируют построить в селе Белокаменке Мурманской области. Работы пройдут за счет федерального бюджета.

Также сегодня стало известно о поручении президента по разработке плана восстановления экономики. Документ должен быть готов к 1 июня. Его подготовит правительство России. В плане должны быть отражены пункты по выводу экономики страны из кризиса, по восстановлению доходов населения.

А уже к завтрашнему дню, 12 мая, должен быть готов и представлен Владимиру Путину доклад о постепенном снятии ограничений, которые были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса. За подготовку отчета, который теперь будет ежемесячным, отвечают премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в стране — 221 344 таких случая.