Предложения о развертывании полевых госпиталей подготовит правительство России. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Срок исполнения — 20 мая. Речь идет о полевых госпиталях, диагностических центрах, мобильных лабораториях, которые могут потребоваться в регионах, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.
В частности, такой госпиталь планируют построить в селе Белокаменке Мурманской области. Работы пройдут за счет федерального бюджета.
Также сегодня стало известно о поручении президента по разработке плана восстановления экономики. Документ должен быть готов к 1 июня. Его подготовит правительство России. В плане должны быть отражены пункты по выводу экономики страны из кризиса, по восстановлению доходов населения.
А уже к завтрашнему дню, 12 мая, должен быть готов и представлен Владимиру Путину доклад о постепенном снятии ограничений, которые были введены, чтобы не допустить распространения коронавируса. За подготовку отчета, который теперь будет ежемесячным, отвечают премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в стране — 221 344 таких случая.
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