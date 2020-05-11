В Татарстане и на Камчатке снимают ограничительные меры

Жителям Татарстана разрешат выходить на улицу без спецпропуска. Послабление ограничений запланировано с 12 мая.

Самоизоляция станет рекомендательной мерой. На улицу разрешат выходить и гражданам старше 65 лет.

Из обязательных ограничений остается двухнедельный карантин для гостей Татарстана, ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси. Также по-прежнему закрыты торговые центры, спортивные залы, кинотеатры, рестораны и сауны, запрещены массовые мероприятия.

На Камчатке с 12 мая также вводятся послабления. В частности, родителям разрешат гулять на улице с детьми, можно будет заниматься спортом на свежем воздухе, откроются парикмахерские, салоны красоты, химчистки, компании по ремонту одежды и обуви. Посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки.

В регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 94 человек. С начала эпидемии в стране выявлено 221 344 случая заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали 2009 человек.