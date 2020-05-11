Жителям Татарстана разрешат выходить на улицу без спецпропуска. Послабление ограничений запланировано с 12 мая.
Самоизоляция станет рекомендательной мерой. На улицу разрешат выходить и гражданам старше 65 лет.
Из обязательных ограничений остается двухнедельный карантин для гостей Татарстана, ношение масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси. Также по-прежнему закрыты торговые центры, спортивные залы, кинотеатры, рестораны и сауны, запрещены массовые мероприятия.
На Камчатке с 12 мая также вводятся послабления. В частности, родителям разрешат гулять на улице с детьми, можно будет заниматься спортом на свежем воздухе, откроются парикмахерские, салоны красоты, химчистки, компании по ремонту одежды и обуви. Посетители и сотрудники должны носить маски и перчатки.
В регионе режим самоизоляции продлен до 31 мая.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 94 человек. С начала эпидемии в стране выявлено 221 344 случая заболевания COVID-19. Жертвами болезни стали 2009 человек.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.