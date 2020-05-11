В Железноводске Ставропольского края планируют установить единственный в мире памятник молодому Льву Толстому.

"Единственный в мире памятник молодому Льву Толстому установят в Железноводске. Автор романа "Война и мир" именно в молодом возрасте посещал Железноводск", — сообщили в пресс-службе администрации города.

"Здесь у нас он отметил свой 25-й день рождения, и, находясь в Железноводске, получил известие, что его первая повесть опубликована. Можно считать, что Лев Толстой родился в Железноводске именно как писатель и литератор", — добавил глава города Евгений Моисеев.