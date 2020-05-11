В Крыму более 200 человек заражены коронавирусом

За всё время эпидемии коронавируса в стране в Крыму заразились опасным недугом более 200 человек. За прошедшие сутки было выявлено девять случаев заражения.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.