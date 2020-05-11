За всё время эпидемии коронавируса в стране в Крыму заразились опасным недугом более 200 человек. За прошедшие сутки было выявлено девять случаев заражения.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
"За истекшие сутки у нас зарегистрированы девять лабораторно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Все эти случаи бессимптомные. Они находятся в обсервации в терапевтическом отделении Сакской районной больницы, это те люди, которые контактировали по уже лабораторному случаю, выявлены в результате активного наблюдения и переведены в 7-ю городскую больницу. На сегодня по Республике Крым зарегистрированы 202 случая новой коронавирусной инфекции", — пояснила Пеньковская.
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