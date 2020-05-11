Свыше 6 тысяч москвичей за сутки заболели коронавирусом

Еще 6169 москвичей получили положительные тесты на коронавирус. С начала эпидемии в столице зарегистрировано 115 909 случаев инфицирования.

Как сообщает оперативный штаб, около 85% новых пациентов младше 65 лет.

🔹41,7% — от 18 до 45 лет

🔹33,0% — от 46 до 65 лет

🔹10,4% — от 66 до 79 лет

🔹5,4% — старше 80 лет

🔹9,5% — дети

Всего за сутки в России зарегистрировано 11 656 новых коронавирусных больных. С начала эпидемии число заражений достигло 221 334 случаев.

За сутки в Москве скончались 56 человек. Все они имели положительные тесты на COVID-19. Из больниц выписано 4032 человека.

В Филатовской больнице от коронавируса лечатся 878 человек. За сутки поступило 124 пациента, выписано 129 человек. В реанимации находятся 149 больных, 58 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Вороновском с коронавирусом лежат 216 пациентов. 114 человек на кислородной поддержке, 14 — на ИВЛ. За сутки поступило 28 новых пациентов.