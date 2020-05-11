Названы регионы с самых большим количеством новых больных COVID-19

Нижегородская и Смоленская области, а также Дагестан стали антилидерами среди регионов России по числу новых коронавирусных больных. За сутки в стране зарегистрировано 11 656 новых инфицированных.

Они есть в 84 регионах страны. Больше половины — 6169 — в Москве. В Подмосковье диагноз "коронавирус" за сутки получили 1079 человек, в Санкт-Петербурге — 307 человек.

Тревожная ситуация продолжает складываться в Нижегородской области, где за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 291 местный житель. В Смоленской области их 164 человека, в Дагестане — 119.

🔸Москва — 6169

🔸Московская область — 1079

🔸Санкт-Петербург — 307

🔸Нижегородская область — 291

🔸Смоленская область — 164

🔸Республика Дагестан — 119

🔸Свердловская область — 108

🔸Калужская область — 98

🔸Краснодарский край — 98

🔸Рязанская область — 96

🔸Саратовская область — 92

🔸Белгородская область — 91

🔸Тамбовская область — 91

🔸Республика Татарстан — 90

🔸Ростовская область — 88

🔸Тульская область — 86

🔸Ивановская область — 85

🔸Ханты-Мансийский АО — 84

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 80

🔸Ярославская область — 78

🔸Владимирская область — 77

🔸Челябинская область — 77

🔸Республика Башкортостан — 76

🔸Чувашская Республика — 76

🔸Курская область — 74

🔸Брянская область — 73

🔸Республика Северная Осетия — 72

🔸Новосибирская область — 71

🔸Томская область — 69

🔸Ленинградская область — 66

🔸Самарская область — 66

🔸Орловская область — 64

🔸Ямало-Ненецкий АО — 62

🔸Красноярский край — 58

🔸Воронежская область — 51

🔸Приморский край — 51

🔸Республика Бурятия — 50

🔸Волгоградская область — 49

🔸Оренбургская область — 49

🔸Липецкая область — 48

🔸Республика Ингушетия — 46

🔸Мурманская область — 45

🔸Республика Мордовия — 42

🔸Ульяновская область — 41

🔸Республика Хакасия — 41

🔸Республика Саха (Якутия) — 41

🔸Калининградская область — 40

🔸Забайкальский край — 39

🔸Хабаровский край — 39

🔸Пензенская область — 38

🔸Алтайский край — 38

🔸Ставропольский край — 34

🔸Астраханская область — 33

🔸Архангельская область — 32

🔸Тверская область — 31

🔸Тюменская область — 29

🔸Чеченская Республика — 28

🔸Кировская область — 28

🔸Республика Марий Эл — 25

🔸Иркутская область — 24

🔸Омская область — 23

🔸Республика Коми — 21

🔸Республика Калмыкия — 21

🔸Удмуртская Республика — 19

🔸Кемеровская область — 18

🔸Новгородская область — 17

🔸Республика Адыгея — 17

🔸Костромская область — 15

🔸Псковская область — 15

🔸Республика Карелия — 12

🔸Вологодская область — 12

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 12

🔸Республика Тыва — 12

🔸Амурская область — 12

🔸Пермский край — 10

🔸Камчатский край — 8

🔸Курганская область — 6

🔸Еврейская АО — 6

🔸Республика Крым — 4

🔸Севастополь — 4

🔸Республика Алтай — 2

🔸Ненецкий АО — 1

🔸Сахалинская область — 1

🔸Чукотский АО — 1