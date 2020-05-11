Нижегородская и Смоленская области, а также Дагестан стали антилидерами среди регионов России по числу новых коронавирусных больных. За сутки в стране зарегистрировано 11 656 новых инфицированных.
Они есть в 84 регионах страны. Больше половины — 6169 — в Москве. В Подмосковье диагноз "коронавирус" за сутки получили 1079 человек, в Санкт-Петербурге — 307 человек.
Тревожная ситуация продолжает складываться в Нижегородской области, где за сутки положительные тесты на COVID-19 получили 291 местный житель. В Смоленской области их 164 человека, в Дагестане — 119.
🔸Москва — 6169
🔸Московская область — 1079
🔸Санкт-Петербург — 307
🔸Нижегородская область — 291
🔸Смоленская область — 164
🔸Республика Дагестан — 119
🔸Свердловская область — 108
🔸Калужская область — 98
🔸Краснодарский край — 98
🔸Рязанская область — 96
🔸Саратовская область — 92
🔸Белгородская область — 91
🔸Тамбовская область — 91
🔸Республика Татарстан — 90
🔸Ростовская область — 88
🔸Тульская область — 86
🔸Ивановская область — 85
🔸Ханты-Мансийский АО — 84
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 80
🔸Ярославская область — 78
🔸Владимирская область — 77
🔸Челябинская область — 77
🔸Республика Башкортостан — 76
🔸Чувашская Республика — 76
🔸Курская область — 74
🔸Брянская область — 73
🔸Республика Северная Осетия — 72
🔸Новосибирская область — 71
🔸Томская область — 69
🔸Ленинградская область — 66
🔸Самарская область — 66
🔸Орловская область — 64
🔸Ямало-Ненецкий АО — 62
🔸Красноярский край — 58
🔸Воронежская область — 51
🔸Приморский край — 51
🔸Республика Бурятия — 50
🔸Волгоградская область — 49
🔸Оренбургская область — 49
🔸Липецкая область — 48
🔸Республика Ингушетия — 46
🔸Мурманская область — 45
🔸Республика Мордовия — 42
🔸Ульяновская область — 41
🔸Республика Хакасия — 41
🔸Республика Саха (Якутия) — 41
🔸Калининградская область — 40
🔸Забайкальский край — 39
🔸Хабаровский край — 39
🔸Пензенская область — 38
🔸Алтайский край — 38
🔸Ставропольский край — 34
🔸Астраханская область — 33
🔸Архангельская область — 32
🔸Тверская область — 31
🔸Тюменская область — 29
🔸Чеченская Республика — 28
🔸Кировская область — 28
🔸Республика Марий Эл — 25
🔸Иркутская область — 24
🔸Омская область — 23
🔸Республика Коми — 21
🔸Республика Калмыкия — 21
🔸Удмуртская Республика — 19
🔸Кемеровская область — 18
🔸Новгородская область — 17
🔸Республика Адыгея — 17
🔸Костромская область — 15
🔸Псковская область — 15
🔸Республика Карелия — 12
🔸Вологодская область — 12
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 12
🔸Республика Тыва — 12
🔸Амурская область — 12
🔸Пермский край — 10
🔸Камчатский край — 8
🔸Курганская область — 6
🔸Еврейская АО — 6
🔸Республика Крым — 4
🔸Севастополь — 4
🔸Республика Алтай — 2
🔸Ненецкий АО — 1
🔸Сахалинская область — 1
🔸Чукотский АО — 1
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