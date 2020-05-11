Больше 11,6 тысяч новых случаев коронавируса в России

Еще 11 656 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 221 344 случая COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки от болезни скончалось 94 человека. Из них в Москве — 56 человек. Всего вирус унес жизни 2009 пациентов в России.

Медики отмечают, что новые инфицированные есть в 84 регионах страны. У 46,5% нет внешних симптомов болезни.

Из больниц выписано 5495 человек. Всего с начала эпидемии число выздоровевших составляет 39 801 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 5,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 188 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 247 тысяч пациентов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, при каких симптомах COVID-19 нужно лечиться в больнице. По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, госпитализация требуется, если нарастают симптомы одышки и удушья. Если же заболевание протекает в легкой форме, то можно остаться дома. При совместном проживании со здоровыми родственниками лучше закрыться в отдельной комнате.