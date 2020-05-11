Еще 11 656 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 221 344 случая COVID-19.
Как сообщает оперативный штаб, за сутки от болезни скончалось 94 человека. Из них в Москве — 56 человек. Всего вирус унес жизни 2009 пациентов в России.
Медики отмечают, что новые инфицированные есть в 84 регионах страны. У 46,5% нет внешних симптомов болезни.
Из больниц выписано 5495 человек. Всего с начала эпидемии число выздоровевших составляет 39 801 человек.
По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 5,6 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 188 тысяч тестов. Под наблюдением врачей остаются 247 тысяч пациентов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, при каких симптомах COVID-19 нужно лечиться в больнице. По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, госпитализация требуется, если нарастают симптомы одышки и удушья. Если же заболевание протекает в легкой форме, то можно остаться дома. При совместном проживании со здоровыми родственниками лучше закрыться в отдельной комнате.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.