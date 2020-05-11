Салоны красоты и торговые центры открыли в Магаданской области

Салоны красоты и торговые центры откроются в Магаданской области. Такое решение приняли региональные власти.

Посетителям предстоит строго соблюдать социальное дистанцирование, носить маски и перчатки.

"За вчерашний день в Магаданской области десять человек выздоровели и двое заболели. Это ниже, чем в среднем за прошлые недели. Врачи связывают улучшение ситуации с введенным масочным режимом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация после майских каникул. Сегодня подписал постановление, которое до 25 мая продлевает масочный режим и вводит масочно-перчаточный режим в общественном транспорте. Мы разрешаем работу торговых центров и косметических салонов при условии строгого соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер, допускаем прогулки и занятия спортом на свежем воздухе вместе с членами семьи", — написал на своей странице в социальной сети губернатор Сергей Носов.

Послабление мер не распространяется на Ягоднинский и Сусуманский районы.

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