Еще 56 человек стали жертвами коронавируса. Данные приводятся за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, речь идет о ситуации в Москве. Все скончавшиеся были COVID-положительными, имели сопутствующие хронические заболевания.
За этот же период из столичных больниц выписано 4032 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Между тем все выходные в столице был очень низкий уровень самоизоляции. Это может привести к росту числа заболеваемости, как это произошло в Германии. В стране открыли магазины и ресторан, восстанавливается учебный процесс в школах, возобновилась футбольная Лига. Местным жителям показалось, что ограничения снимают слишком медленно, и 9 мая вышли на улицы с требованием быстрее отменить карантин. В итоге 10 мая зарегистрированы вспышки коронавируса в Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.