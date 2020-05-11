Больше полусотни москвичей скончались от коронавируса за минувшие сутки

Еще 56 человек стали жертвами коронавируса. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, речь идет о ситуации в Москве. Все скончавшиеся были COVID-положительными, имели сопутствующие хронические заболевания.

За этот же период из столичных больниц выписано 4032 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 4032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 17822", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Между тем все выходные в столице был очень низкий уровень самоизоляции. Это может привести к росту числа заболеваемости, как это произошло в Германии. В стране открыли магазины и ресторан, восстанавливается учебный процесс в школах, возобновилась футбольная Лига. Местным жителям показалось, что ограничения снимают слишком медленно, и 9 мая вышли на улицы с требованием быстрее отменить карантин. В итоге 10 мая зарегистрированы вспышки коронавируса в Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне.