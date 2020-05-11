Синоптик: 12 мая на европейскую часть страны обрушится похолодание

Жителям европейской части России надо быть готовыми к резкому похолоданию.

Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.

По его словам, 12 мая ожидается "обвал холода":

температура воздуха резко "рухнет" больше, чем на 10 градусов.

11 мая в центральной части страны по-летнему тепло — примерно плюс 20 градусов, утроим во вторник — еще теплее — до +25-ти. Но к вечеру все изменится: воздух будет стремительно охлаждаться.