Жителям европейской части России надо быть готовыми к резкому похолоданию.
Об этом предупредил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ.
По его словам, 12 мая ожидается "обвал холода":
11 мая в центральной части страны по-летнему тепло — примерно плюс 20 градусов, утроим во вторник — еще теплее — до +25-ти. Но к вечеру все изменится: воздух будет стремительно охлаждаться.
"Похолодает более, чем на 10 градусов. Быстро. Буквально, часов за 10. И продержится холод до конца недели", — прогнозирует синоптик.
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