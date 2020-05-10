В ЕКБ за 9 мая поймали почти 900 нарушителей самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что за 9 мая полицейские Екатеринбурга выписали почти 900 протоколов о нарушении режима самоизоляции.