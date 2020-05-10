Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что за 9 мая полицейские Екатеринбурга выписали почти 900 протоколов о нарушении режима самоизоляции.
"Мы все время говорим — и эта позиция не изменилась, — что во многом именно от самоизоляции зависит, как скоро мы сможем начать поэтапный выход из режима ограничений. Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов", — рассказал губернатор на своей страничке в Instagram.
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