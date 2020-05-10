Председатель Александр Стрелюхин заявил о том, что в Саратовской области ежедневное число заболеваний пневмонией дошло до сорока, что является серьезными цифрами.
"Тревожные цифры — это растущие суточные пневмонии. На сегодняшний день это 40. Это тревожные цифры, на это надо обратить внимание", — сказал Стрелюхин в воскресенье на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
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