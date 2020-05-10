Центр организации дорожного движения сообщал агентству РИА "Новости" о том, автомобильное движение в районе, где фура упала на бок не перекрыто.
Ранее сообщалось о том, что на перекрестке Бакинской улицы и Кавказского бульвара перевернулась фура. ДТП произошло недалеко от метро Царицыно.
"ДТП уже оформили, движение не перекрыто", — уточнили в ЦОДД.
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