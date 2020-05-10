У метро Царицыно перевернулся грузовик

Центр организации дорожного движения сообщал агентству РИА "Новости" о том, автомобильное движение в районе, где фура упала на бок не перекрыто.

Ранее сообщалось о том, что на перекрестке Бакинской улицы и Кавказского бульвара перевернулась фура. ДТП произошло недалеко от метро Царицыно.