В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в метрополитене северной столицы начали установку аппаратов по продаже медицинских масок.
На станциях метрополитена Петербурга можно будет приобрести одноразовые и многоразовые маски, перчатки и средства дезинфекции. Установка аппаратов уже началась, как и было запланировано.
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