В петербургском метро установят аппараты по продаже масок

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили агентству РИА "Новости" о том, что в метрополитене северной столицы начали установку аппаратов по продаже медицинских масок.

На станциях метрополитена Петербурга можно будет приобрести одноразовые и многоразовые маски, перчатки и средства дезинфекции. Установка аппаратов уже началась, как и было запланировано.