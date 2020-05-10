Наибольшее количество нарушений в оформлении цифровых пропусков было выявлено у автовладельцев. При заполнении формы они часто допускают ошибки в номере автомобиля.
Об этом сообщили в Департамента транспорта Москвы.
"Самая частая ошибка при привязке автомобиля к цифровому пропуску — в неправильном номере авто", — сказано в сообщении ведомства.
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