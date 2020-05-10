Какие ошибки чаще всего допускают при оформлении цифровых пропусков

Наибольшее количество нарушений в оформлении цифровых пропусков было выявлено у автовладельцев. При заполнении формы они часто допускают ошибки в номере автомобиля.

Об этом сообщили в Департамента транспорта Москвы.