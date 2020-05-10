48 вестибюлей метро откроют в Москве с 12 мая

Власти Москвы с 12 мая откроют 48 из 78 вестибюлей метрополитена. Ранее все вестибюли метро были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.