Власти Москвы с 12 мая откроют 48 из 78 вестибюлей метрополитена. Ранее все вестибюли метро были закрыты из-за пандемии коронавируса.
Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.
"С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией", — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
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