Из сообщения регионального штаба следует, что за последние сутки в Орловской области выявили 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с самого начала коронавирусной пандемии достигло отметки в 1023 человек.
"По информации федерального оперативного штаба, на 10 мая в Орловской области зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе — 764", — говорится в сообщении.
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