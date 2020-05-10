В Орловской области уже больше тысячи зараженных

Из сообщения регионального штаба следует, что за последние сутки в Орловской области выявили 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с самого начала коронавирусной пандемии достигло отметки в 1023 человек.