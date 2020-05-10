Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении режима самоизоляции до 23 мая. Причиной такого решения стали мнения врачей и Роспотребнадзора.
"Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Губернатор также напомнил, что расслабляться и пренебрегать средствами личной гигиены нельзя.
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