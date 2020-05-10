Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении режима самоизоляции до 23 мая. Причиной такого решения стали мнения врачей и Роспотребнадзора.

"Мы видим, что вирус продолжает распространяться. Число заболевших в крае достигло уже 1929 человек", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

Губернатор также напомнил, что расслабляться и пренебрегать средствами личной гигиены нельзя.