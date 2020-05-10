В Telegram пресс-службы транспортного департамента Москвы сообщается о том, что среди пассажиров городского транспорта почти 60% носят медицинские маски, а перчатки есть всего у 17-ти процентов.
"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%", — говорится в сообщении.
Уточняется, что самыми активными носителями масок являются пассажиры станций метро Ломоносовский проспект, Чертановская, Комсомольская и Выхино. Больше всего нарушителей масочного режима наблюдается на станциях Новокосино, Котельники, Домодедовская и Щелковская.
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