60% пассажиров московского метро соблюдают масочный режим

В Telegram пресс-службы транспортного департамента Москвы сообщается о том, что среди пассажиров городского транспорта почти 60% носят медицинские маски, а перчатки есть всего у 17-ти процентов.

"Сейчас на разных видах транспорта в перчатках всего 17% пассажиров, в масках — 60%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми активными носителями масок являются пассажиры станций метро Ломоносовский проспект, Чертановская, Комсомольская и Выхино. Больше всего нарушителей масочного режима наблюдается на станциях Новокосино, Котельники, Домодедовская и Щелковская.