В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о пожаре на продуктовом складе. Огонь распространился на территории 800 квадратных метров в городе Красноярск.
"В Красноярске на улице Пограничников 9 загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара 2. На месте работают 8 автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили об обрушении кровли и уточнили, что пострадавших нет.
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