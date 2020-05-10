В Красноярске горит склад с пищевыми продуктами

В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили о пожаре на продуктовом складе. Огонь распространился на территории 800 квадратных метров в городе Красноярск.

"В Красноярске на улице Пограничников 9 загорание складского здания (склад с пищевыми продуктами) на площади 800 квадратных метров. Ранг пожара 2. На месте работают 8 автоцистерн, две автолестницы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили об обрушении кровли и уточнили, что пострадавших нет.