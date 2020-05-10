Медики Керчи жалуются на отсутствие выплат за больных коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов приказал провести расследование из-за жалоб керченских работников скорой помощи на отсутствие дополнительных выплат за работу с больными коронавирусом.

8 мая один из местных депутатов опубликовал видеообращение медиков Керчи. По его словам, только один из 324 сотрудников получил дополнительную оплату в полном объеме.