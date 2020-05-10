Глава Крыма Сергей Аксенов приказал провести расследование из-за жалоб керченских работников скорой помощи на отсутствие дополнительных выплат за работу с больными коронавирусом.
8 мая один из местных депутатов опубликовал видеообращение медиков Керчи. По его словам, только один из 324 сотрудников получил дополнительную оплату в полном объеме.
"Если люди якобы по 200 рублей получают на руки за работу с ковидными больными, то однозначно надо садиться и пересматривать нормы. Назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи Центра медицины катастроф", — сказал Аксенов в воскресенье в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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